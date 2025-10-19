Из жизни
14:35, 19 октября 2025Из жизни

Подросток выстрелил себе в ногу ради побега из дома

В США подросток выстрелил себе в ногу и обвинил во всем латиноамериканцев
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Laszlo Halasi / Shutterstock / Fotodom

В штате Флорида, США, полиция арестовала подростка, который решил сбежать из дома и инсценировал собственное похищение. Об этом пишет Fox 59.

25 сентября 17-летний Кейден Спейт написал родным, что в него стреляли, и пропал. Полицейские прибыли на место, откуда телефон подростка подавал сигнал в последний раз, и обнаружили устройство сломанным. Рядом стоял автомобиль Спейта, в лобовом стекле которого было пулевое отверстие. На земле полицейские заметили кровь.

От машины тянулись следы, будто какого-то человека тащили по земле, и отпечатки велосипедных шин. Полицейские предположили, что Спейта похитили, и начали масштабные поиски. В течение суток подростка нашли. Он был ранен и обвинил во всем четырех латиноамериканцев. По его словам, они пытались похитить его и выстрелили ему в ногу.

Спустя две недели расследования полицейские смогли составить полную картину произошедшего. Оказалось, что подростка никто не похищал — он просто сбежал из дома. Полиция выяснила, что незадолго до исчезновения Спейт спрашивал у ChatGPT, может ли он как-то безболезненно взять у себя кровь, а также изучал информацию о мексиканских картелях.

25 сентября подросток сам выстрелил в стекло машины, разбрызгал вокруг кровь и сломал телефон. С места происшествия он спокойно уехал на велосипеде, что впоследствии подтвердили свидетели. С собой он взял вещи, необходимые для похода, которые купил накануне. Рану на ноге Спейт также оставил себе сам для большей правдоподобности.

Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина из США инсценировал собственное утопление в озере, чтобы оставить жену и троих детей и встретиться с любовницей в Грузии. Полицейские убедили его вернуться к семье.

.
    Все новости