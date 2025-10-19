Россия
05:24, 19 октября 2025Россия

Подсчитан темп среднесуточного продвижения ВС России в зоне СВО

Рожин: ВС России в зоне СВО продвигаются в среднем на 12,8 км²
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) продвигаются в среднем на 12,8 квадратных километра в сутки. Темп среднесуточного продвижения подсчитал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, эти данные затрагивают период с 13 по 16 октября 2025 года. Всего в указанные дни ВС России продвинулись на 51,3 квадратных километра.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Волчанске Харьковской области, взяв несколько зданий. Также Российская армия взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Как уточнило Минобороны, село заняли подразделения группировки войск «Север».

