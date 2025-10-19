Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:09, 19 октября 2025Мир

Политолог заявил о скором взятии Россией еще пяти городов

Политолог Качановский заявил о скором взятии Россией еще пяти городов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинско-канадский политолог, преподаватель в Школе политических исследований Оттавского университета, Канада, Иван Качановский заявил о скором взятии Россией еще пяти городов. Его комментарий опубликован в соцсети X.

В то время как западные и украинские политики и эксперты утверждают, что Украина выигрывает войну или война зашла в тупик, российские войска близки к окружению/взятию городов Красноармейск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск

Иван Качановскийполитолог

В то же время эксперт подчеркнул, что, по его мнению, у Киева нет шансов на победу. Мирное соглашение всегда было лучшим вариантом для Украины, но не для Владимира Зеленского, заключил Качановский.

Материалы по теме:
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке.Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
12 июля 2022

Ранее в октябре российские военные уничтожили установку HIMARS в Черниговской области. Также были устранены автомобили сопровождения и до взвода личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об уничтожении Россией военных объектов НАТО на Западной Украине

    Французы стали выводить деньги за рубеж из-за политического кризиса

    ВСУ использовали британские спутники для управления морскими дронами

    Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ в XXI веке

    Заявление Стубба о России вызвало удивление в Финляндии

    Россиянам раскрыли способ избежать шестидневной рабочей недели в конце октября

    Зеленского призвали пойти на уступки Путину

    Иностранные наемники ВСУ бросили раненых и сбежали

    Рост цен на золото принес России 142 миллиарда долларов за два года

    Отказ певцу SHAMAN в регистрации бренда «Я русский» объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости