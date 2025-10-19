Политолог Качановский заявил о скором взятии Россией еще пяти городов

Украинско-канадский политолог, преподаватель в Школе политических исследований Оттавского университета, Канада, Иван Качановский заявил о скором взятии Россией еще пяти городов. Его комментарий опубликован в соцсети X.

В то время как западные и украинские политики и эксперты утверждают, что Украина выигрывает войну или война зашла в тупик, российские войска близки к окружению/взятию городов Красноармейск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск Иван Качановский политолог

В то же время эксперт подчеркнул, что, по его мнению, у Киева нет шансов на победу. Мирное соглашение всегда было лучшим вариантом для Украины, но не для Владимира Зеленского, заключил Качановский.

Ранее в октябре российские военные уничтожили установку HIMARS в Черниговской области. Также были устранены автомобили сопровождения и до взвода личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).