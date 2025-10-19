Бывший СССР
Российские военные уничтожили установку HIMARS в Черниговской области

ВС России уничтожили установку HIMARS у Владимировки в Черниговской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили американскую установку HIMARS возле населенного пункта Владимировка в Черниговской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Уничтожена стартовая позиция американской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Владимировка», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в результате удара российских военных была уничтожена сама установка, а также автомобили сопровождения и до взвода личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ВС России ударом FPV-дрона уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

