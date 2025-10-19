Предсказан страшный для Украины повод встречи Путина и Трампа после Будапешта

Дубинский: После Будапешта Путин и Трамп встретятся для капитуляции Киева

После Будапешта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп соберутся уже для капитуляции Киева. Страшный для Украины повод встречи двух лидеров предсказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, такой сценарий вероятен, если украинская сторона откажется от последнего шанса на компромиссный мир. «Следующая, третья встреча, будет только для подписания капитуляции», — заявил Дубинский.

Политик пояснил, что есть предложение об остановке конфликта по текущей линии фронта, но в обмен на целый пакет политических обязательств со стороны Украины. В том числе стране придется решить вопрос о статусе русского языка, освободить политзаключенных, восстановить права УПЦ, отменить военное положение и провести президентские выборы.

«Эти две недели будут наполнены консультациями с целью выяснить, на какие компромиссы готов пойти Зеленский», — заключил Дубинский.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф потребовал от Владимира Зеленского пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по территории ДНР.

