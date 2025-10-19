Пьяный полковник ВСУ сбил пенсионерку

«Страна.ua»: Под Одессой пенсионерка стала жертвой пьяного полковника ВСУ

В городе Беляевка Одесской области пьяный полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом. Об этом написал Telegram-канал «Страна.ua».

Как следует из сообщения полиции Одесской области, предварительно установлено, что 44-летний военный, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля Skoda, въехал в придорожное ограждение и сбил человека. Жертвой ДТП стала 67-летняя пенсионерка, которая шла по обочине. Удар был такой силы, что ей оторвало ногу.

«Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он пьян», — говорится в официальном заявлении полиции. Уточняется, что в крови полковника было обнаружено 3,3 промилле алкоголя.

Водитель задержан. Ведется следствие по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего.

