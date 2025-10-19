Россия
Раскрыто новое число отравившихся едой в российском регионе

ТАСС: Число отравившихся едой жителей Бурятии выросло до 49 человек
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Число отравившихся едой жителей Улан-Удэ выросло до 49 человек. Новое число жертв массового заражения кишечной инфекцией раскрыла министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, передает ТАСС.

«49 случаев заражения острой кишечной инфекцией зарегистрировано на этот час, 40 пациентов госпитализировано, из них 22 ребенка», — заявила глава ведомства в российском регионе.

Лудупова уточнила, что у 11 человек по анализам подтвердили сальмонеллез. При этом медики продолжают принимать обращения граждан и продолжают работу. В инфекционной больнице подготовили 120 коек.

Министр отметила, что состояние большинства пациентов удовлетворительное, многие идут на поправку. В том числе речь идет о пациенте, который попал в реанимацию, отметила Лудупова.

По предварительным данным, все заболевшие ели готовую пищу из сети супермаркетов «Никольский» — в том числе онигири и шаурму. Изготовила этот фастфуд компания «Восток». В цеху предприятия нашли нарушения. После перекуса несколько россиян пожаловались на рвоту с кровью.

