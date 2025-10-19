Раскрыто состояние пациентов после отравления в Бурятии

Один пациент попал в реанимацию после вспышки кишечной инфекции в Бурятии

Один пациент попал в реанимацию после вспышки кишечной инфекции в Бурятии. Состояние пациентов раскрыл Telegram-канал Mash.

Уточняется, что количество пострадавших детей увеличилось до 25. Состояние еще 36 пациентов оценивается, как средней тяжести. По результатам проверки, еда не соответствовала нормам качества.

Подчеркивается, что в инфекционной больнице и на скорой работают в усиленном режиме, перепрофилированы дополнительные койки.

Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование в связи с отравлением 43 человек в Бурятии. На сайте республиканского управления ведомства отмечается, что все пострадавшие приобрели продукты в магазинах одной сети.