РЭУ имени Плеханова ответил на слухи об эротическом танце студентов

Пресс-служба РЭУ имени Плеханова опровергла слухи об эротическом танце студентов. Заявление опубликовали в Telegram-канале вуза.

«Сообщаем, что размещаемый контент в социальных медиа, якобы принадлежащий студентам Плехановского университета, содержит недостоверную информацию», — сказано в публикации.

Отмечается также, что на распространяемых в сети кадрах нет студентов РЭУ имени Плеханова. Пресс-служба вуза подчеркнула, что молодежная политика университета направлена на формирование у учащихся чувства уважения к традициям и репутации вуза.

