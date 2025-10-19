РЭУ имени Плеханова ответил на слухи об эротическом танце студентов

Пресс-служба РЭУ имени Плеханова опровергла слухи об эротическом танце студентов. Заявление опубликовали в Telegram-канале вуза.
«Сообщаем, что размещаемый контент в социальных медиа, якобы принадлежащий студентам Плехановского университета, содержит недостоверную информацию», — сказано в публикации.
Отмечается также, что на распространяемых в сети кадрах нет студентов РЭУ имени Плеханова. Пресс-служба вуза подчеркнула, что молодежная политика университета направлена на формирование у учащихся чувства уважения к традициям и репутации вуза.