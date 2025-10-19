Роднина удивилась реакции на призыв к россиянам не рассчитывать на пенсию

Ирина Роднина удивилась реакции на призыв не рассчитывать на пенсию

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина удивилась реакции общественности на ее призыв к гражданам России не рассчитывать на пенсию. Об этом сообщает Sport24.

По мнению бывшей спортсменки, бурная реакция на ее слова связана с отсутствием других новостей. «Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово "пенсия" вызывает у всех такую реакцию», — заявила Роднина.

Ранее Роднина заявила о том, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».

Слова трехкратной олимпийской чемпионки вызвали бурную дискуссию в соцсетях и среди экспертов. Многие напомнили, что в России пенсионное обеспечение является гарантированным правом граждан.