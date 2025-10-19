Россиянам дали совет по защите денег от инфляции

Экономист Паулаускас назвал откладывание наличных в валюте слабым решением

Сегодня выбор способа защиты денег от инфляции строится не на обещаниях и прогнозах, а на конкретных правилах и инструментах, которые уже доказали свою работоспособность. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Эксперт объяснил, что рублевая часть портфеля держится на двух опорах — банковских вкладах и облигациях федерального займа. Он уточнил, что средняя ставка по годовым вкладам в октябре 2025 года колеблется в диапазоне 11,5-12,3 процента годовых, а по безотзывным депозитам банки предлагают до 1-14 процентов. При этом система страхования устроена ступенчато: до 1,4 миллиона рублей покрывается стандартным возмещением, а для долгосрочных безотзывных сертификатов сроком более трех лет действует повышенный лимит в 2,8 миллиона.

«Это позволяет разместить сбережения с реальной доходностью и без риска утраты капитала. Разумно распределять средства по нескольким банкам и продуктам, снижая зависимость от одного института. Облигации федерального займа в нынешнем выпуске дают купон 11–12 процентов годовых, а их можно продать на бирже до срока погашения, если деньги понадобятся раньше — ликвидность бумаги обеспечивает рынок», — рассказал экономист.

Металл остается надежной защитой от валютных скачков и санкционных ограничений. Станислав Паулаускас Экономист

Эксперт напомнил, что продажа банковских слитков для граждан освобождена от НДС, а налог при реализации рассчитывается с разницы между ценой продажи и подтвержденными расходами на покупку. При суммах свыше миллиона рублей банки обязаны сообщать о сделках в Росфинмониторинг, поэтому операции проходят под контролем — это исключает серые схемы и делает рынок более прозрачным, добавил он.

«Цифровые активы в 2025 году представляют противоположность золоту по характеру. Их колебания остаются резкими: за последние шесть месяцев биткоин колебался от 80 до 120 тысяч долларов, что делает его инструментом высокой волатильности. Расплачиваться криптовалютой в России нельзя, но владеть ею разрешено, а налоги по Налоговому кодексу уплачиваются с прибыли от операций или майнинга», — также рассказал Паулаускас.

Наличные в валюте выглядят слабым решением по практическим причинам. Экономист Станислав Паулаускас

Он объяснил, что, что режимы переводов и доступа к наличной валюте менялись и продлевались, а хранение дома дает только издержки: кассовые разрывы, комиссии при обмене, сложности с перемещением и отсутствием процента. По мнению экономиста, на том же горизонте вклад или надежная облигация просто работают лучше, потому что платят купон или процент.

«Рублевая часть дает стабильный процент и ликвидность, металл выполняет роль защитного щита от валютных и внешнеполитических шоков, а цифровые активы уместны лишь как малая доля портфеля для тех, кто готов к колебаниям. На 2025 год оптимальная конструкция выглядит так: 60-70 процентов в рублевых инструментах (вклады, ОФЗ, сберегательные сертификаты), 20-25 процентов в золоте — в физическом или банковском формате, и не более 10 процентов в криптоактивах», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас заявил, что в текущих условиях на золото смотрят как на страховку от валютных рисков и санкций.