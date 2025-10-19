Российские школьники отравились в кафе

Роспотребнадзор: В Калининграде девять школьников отравились в кафе

В Калининграде ученики двух классов одной школы отравились в кафе. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Медицинская помощь понадобилась девяти детям. У них выявили острую норавирусную инфекцию и отправили на амбулаторное лечение. Школьники почувствовали недомогание после мероприятия в кафе «Бела Дона».

«В кафе ООО "СБ39" выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность», — отчитались в Роспотребнадзоре по результатам проверки.

Кроме того, в заведении общественного питания выявили несоблюдение режимов уборки и мытья посуды, отсутствие средств дезинфекции, а также допуск к работе лиц без медкнижек. После проверки работу кафе приостановили.

Ранее стали известны предварительные причины пищевого отравления 43 человек в Бурятии. Сообщается, что пострадавшие приобрели продукцию одного и того же производителя и одной сети магазинов.