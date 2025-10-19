В МО отчитались о поражении обеспечивающих действия ВСУ объектах инфраструктуры

Российские военнослужащие поразили объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

В российском ведомстве пояснили, что это было сделано благодаря действиям оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

В Минобороны отметили, что удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах.

До этого стало известно, что российские военные заняли Плещеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Тогда контроль над населенным пунктом установили военнослужащие Южной группировки войск.

Еще раньше Минобороны отчиталось о прорыве вглубь украинской обороны в Днепропетровской области.