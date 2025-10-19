Российский снайпер прикрыл своего сына во время боев за Курахово

Снайпер группировки войск «Центр» с позывным Гранит прикрыл своего сына с позывным Манул во время боев за Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом Манул рассказал в беседе с ТАСС.

«Отец двигался позади. Я, как снайпер, двигался с винтовкой СВД, а отец, как второй номер, двигался с (автоматом) Калашникова. Получается, подлетал FPV-дрон в нашу сторону. Видимо, спалили, что захожу с винтовкой. Отец уничтожил», — рассказал Манул.

Гранит добавил, что обеспечивал огневое прикрытие их перемещения, стреляя по дронам для отвлечения внимания операторов беспилотников.

Ранее пресс-служба Народной милиции ДНР показала, как российские снайперы уничтожили в воздухе несколько тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).