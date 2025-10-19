Россия
04:51, 19 октября 2025Россия

Российский снайпер прикрыл своего сына во время боев за Курахово

Снайпер группировки «Центр» прикрыл своего сына во время боев за Курахово
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Снайпер группировки войск «Центр» с позывным Гранит прикрыл своего сына с позывным Манул во время боев за Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом Манул рассказал в беседе с ТАСС.

«Отец двигался позади. Я, как снайпер, двигался с винтовкой СВД, а отец, как второй номер, двигался с (автоматом) Калашникова. Получается, подлетал FPV-дрон в нашу сторону. Видимо, спалили, что захожу с винтовкой. Отец уничтожил», — рассказал Манул.

Гранит добавил, что обеспечивал огневое прикрытие их перемещения, стреляя по дронам для отвлечения внимания операторов беспилотников.

Ранее пресс-служба Народной милиции ДНР показала, как российские снайперы уничтожили в воздухе несколько тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

