Школьник познакомился с террористом в TikTok и попал под статью

Участник ИГ в TikTok склонял школьника из Дагестана напасть на полицейских

Школьник из Дагестана познакомился в TikTok с человеком, оказавшимся участником «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Он склонял ученика к вооруженному нападению на полицейских, рассказал источник РИА Новости, близкий к расследованию уголовного дела.

«Несовершеннолетнего задержали на территории Республики Дагестан при попытке забрать оружие (пистолет) для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — уточнил собеседник агентства. Личность злоумышленника, по указу которого действовал школьник, пка установить не удалось.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Ингушетии 25-летнего и 29-летнего участников ИГ. Они проходили религиозное обучение за рубежом, а по возвращении в Россию стали заниматься террористической деятельностью.