17:56, 19 октября 2025Интернет и СМИ

Слухи об утечке базы данных мессенджера MAX оказались ложными

Данные пользователей MAX надежно защищены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Слухи о якобы масштабной утечке базы данных мессенджера MAX оказались ложными. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители МАХ.

Представители мессенджера заявили, что данные пользователей MAX надежно защищены. Информация об утечке является фейковой и распространяется анонимными источниками, не имеющими отношения к реальности.

Отмечается, что инфраструктура мессенджера построена по принципу многоуровневой защиты, включая шифрование на всех этапах передачи данных. Несанкционированный доступ к данным площадки фактически невозможен.

Ранее сообщалось, что пользователям мессенджера MAX стал доступен новый сервис. В мессенджере появился чат-бот «Госключ», с помощью которого можно подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы электронной подписью. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо обновить мессенджер до последней версии.

