Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 19 октября 2025Россия

Стало известно о пытавшемся разнять драку вологодском вице-губернаторе

Вице-губернатор Вологодской области Иноземцев пытался разнять драку в баре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Readovka

Вице-губернатор Вологодской области Иноземцев пытался разнять драку в баре. Такие подробности инцидента приводит Telegram-канал Mash.

Как следует из опубликованного видео с места события, потасовка началась за соседним столиком между двумя другими посетителями. На кадрах видно, что один мужчина избивает другого.

Как заявил губернатор Георгий Филимонов, произошел бытовой конфликт с участием его заместителя Ивана Иноземцева, причины которого выясняются. Глава региона отметил, что его подчиненный находился в Петербурге в частной поездке. Он приехал туда вместе с женой и дочерью ради соревнований ребенка.

Об инциденте стало известно ранее 19 октября. 78.RU написал, что чиновник якобы находится в отделении полиции, ему вменяют мелкое хулиганство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных

    Российские войска повторили операцию «Поток»

    Израиль предупреждал США о нанесении удара по сектору Газа

    Врач предостерегла россиян от вызывающих повышенное газообразование полезных продуктов

    Трамп остановил выплаты одной стране из-за наркотиков

    Подросток из Сомали расправился с украинским сверстником в европейской стране

    Медведев выиграл первый титул с 2023 года

    В России высказались о сроках освобождения Херсона

    В сборной России по спортивной гимнастике высказали опасения по поводу судейства на ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости