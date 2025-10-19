Стало известно о пытавшемся разнять драку вологодском вице-губернаторе

Вице-губернатор Вологодской области Иноземцев пытался разнять драку в баре

Вице-губернатор Вологодской области Иноземцев пытался разнять драку в баре. Такие подробности инцидента приводит Telegram-канал Mash.

Как следует из опубликованного видео с места события, потасовка началась за соседним столиком между двумя другими посетителями. На кадрах видно, что один мужчина избивает другого.

Как заявил губернатор Георгий Филимонов, произошел бытовой конфликт с участием его заместителя Ивана Иноземцева, причины которого выясняются. Глава региона отметил, что его подчиненный находился в Петербурге в частной поездке. Он приехал туда вместе с женой и дочерью ради соревнований ребенка.

Об инциденте стало известно ранее 19 октября. 78.RU написал, что чиновник якобы находится в отделении полиции, ему вменяют мелкое хулиганство.

