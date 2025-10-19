Россия
14:09, 19 октября 2025

Замгубернатора российского региона подрался в гостинице

Замгубернатора Вологодской области Иноземцева задержали за драку в Петербурге
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Telegram-канал «Правительство Вологодской области»

Замгубернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали в Санкт-Петербурге за драку. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

Инцидент произошел в Василеостровском районе города. По информации канала, заместитель губернатора российского региона подрался в гостинице с другим постояльцем. Конфликт произошел из-за внезапно вспыхнувшего между мужчинами конфликта.

Иноземцев находится в отделении полиции. Ему вменяют мелкое хулиганство. Как пишет «78», чиновник, помимо прочего, отвечает в администрации Вологодской области за поддержание общественного порядка и борьбу с преступностью.

Ранее сообщалось, что глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь пытался сбежать от силовиков с килограммами золота. Драгметалл он переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли.

