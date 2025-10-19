Тело умершего на Эльбрусе гражданина Коста-Рики эвакуировали

Спасатели эвакуировали тело скончавшегося на Эльбрусе гражданина Коста-Рики

Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, скончавшегося на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело эвакуировали на поляну Азау. Уточняется, что его передали правоохранительным органам.

О кончине туриста на высоте 5,2 тысячи метров сообщил гид. Он привязал к себе тело иностранца и спускает его вниз. На место выехали спасатели. Причина инцидента пока неизвестна.

Ранее, в феврале, сообщалось об альпинисте из Читы, который скончался во время восхождения на Эльбрус. Россиянин был в составе группы из пяти человек. Предположительно, у туриста случился сердечный приступ.