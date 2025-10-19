Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:30, 19 октября 2025Путешествия

Тело умершего на Эльбрусе гражданина Коста-Рики эвакуировали

Спасатели эвакуировали тело скончавшегося на Эльбрусе гражданина Коста-Рики
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, скончавшегося на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело эвакуировали на поляну Азау. Уточняется, что его передали правоохранительным органам.

О кончине туриста на высоте 5,2 тысячи метров сообщил гид. Он привязал к себе тело иностранца и спускает его вниз. На место выехали спасатели. Причина инцидента пока неизвестна.

Ранее, в феврале, сообщалось об альпинисте из Читы, который скончался во время восхождения на Эльбрус. Россиянин был в составе группы из пяти человек. Предположительно, у туриста случился сердечный приступ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Украине

    Президент Колумбии призвал Трампа к ответу после уничтожения военными США лодки

    Актер Шварценеггер предложил план по сохранению демократии в США

    Российский снайпер прикрыл своего сына во время боев за Курахово

    Стало известно о смерти бас-гитариста Limp Bizkit

    Кнайсль заявила об утрате нейтралитета Швейцарией и Австрией

    Тело умершего на Эльбрусе гражданина Коста-Рики эвакуировали

    Два российских аэропорта огранчилили полеты

    Во Франции уточнили условия отбывания наказания Саркози

    Российский аэропорт ограничил работу на фоне угрозы атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости