11:53, 19 октября 2025Мир

Трамп развернул элитный отряд «Ночные сталкеры» вблизи Венесуэлы

NYP: Трамп развернул элитный отряд «Ночные сталкеры» армии США вблизи Венесуэлы
Екатерина Ештокина

Фото: Erik de Castro / Reuters

Американский президент Дональд Трамп развернул элитный отряд «Ночные сталкеры» армии США вблизи Венесуэлы. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Известно, что речь идет о 160-м авиационном полке специального назначения, известном как «Ночные сталкеры», который использует ударные вертолеты для действий в самых опасных ситуациях и доставляет в зоны конфликтов наиболее подготовленные подразделения американского спецназа.

16 октября вертолеты MH-60 Black Hawks и Little Birds, которые использует упомянутое подразделение, действовали в Карибском море у побережья Венесуэлы. Тогда американские военные провели пролет стратегических бомбардировщиков B-52 у берегов Венесуэлы.

Позже Трамп сообщил, что уничтожили подводную лодку, которая, по его словам, была загружена фентанилом и другими наркотиками. Отмечалось, что всего у берегов страны уничтожено шесть подобных судов.

Ранее в октябре сообщалось, что почти семь миллионов человек вышли на протесты против Трампа. В массовых демонстрациях приняли участие жители более 2700 городов и населенных пунктов.

