Трамп развернул элитный отряд «Ночные сталкеры» вблизи Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп развернул элитный отряд «Ночные сталкеры» армии США вблизи Венесуэлы. Об этом сообщает The New York Post (NYP).
Известно, что речь идет о 160-м авиационном полке специального назначения, известном как «Ночные сталкеры», который использует ударные вертолеты для действий в самых опасных ситуациях и доставляет в зоны конфликтов наиболее подготовленные подразделения американского спецназа.
16 октября вертолеты MH-60 Black Hawks и Little Birds, которые использует упомянутое подразделение, действовали в Карибском море у побережья Венесуэлы. Тогда американские военные провели пролет стратегических бомбардировщиков B-52 у берегов Венесуэлы.
Позже Трамп сообщил, что уничтожили подводную лодку, которая, по его словам, была загружена фентанилом и другими наркотиками. Отмечалось, что всего у берегов страны уничтожено шесть подобных судов.
Ранее в октябре сообщалось, что почти семь миллионов человек вышли на протесты против Трампа. В массовых демонстрациях приняли участие жители более 2700 городов и населенных пунктов.