Украинцы разочаровались встречей Трампа и Зеленского

AP: Украинцы разочарованы результатом встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Многие украинцы разочаровались результатом встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского из-за отсутствия решения по ракетам Tomahawk. Об этом сообщило The Associated Press (AP).

Украинский военнослужащий Роман Винниченко в беседе с агентством назвал перспективу передачи Украине Tomahawk «политической игрой». По его мнению, постсоветская страна не получит эти ракеты.

Ранее Зеленский пожаловался, что Киев не получил однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от Дональда Трампа. В свою очередь, американские СМИ охарактеризовали переговоры, как «непростые», а поведение американского лидера — «жесткое».