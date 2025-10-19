Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:15, 19 октября 2025Бывший СССР

Украинцы разочаровались встречей Трампа и Зеленского

AP: Украинцы разочарованы результатом встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Многие украинцы разочаровались результатом встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского из-за отсутствия решения по ракетам Tomahawk. Об этом сообщило The Associated Press (AP).

Украинский военнослужащий Роман Винниченко в беседе с агентством назвал перспективу передачи Украине Tomahawk «политической игрой». По его мнению, постсоветская страна не получит эти ракеты.

Ранее Зеленский пожаловался, что Киев не получил однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от Дональда Трампа. В свою очередь, американские СМИ охарактеризовали переговоры, как «непростые», а поведение американского лидера — «жесткое».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поражении подлодки с наркотиками на пути в США. Президент Колумбии обвинил его в гибели рыбака и призвал к ответу

    В России предложили учиться в школах 12 лет

    Зеленского высмеяли из-за слов о туннеле из России на Аляску

    Делегации Афганистана и Пакистана встретятся через неделю в Турции

    В США заявили об уничтожении Россией военных объектов НАТО на Западной Украине

    Украинцы разочаровались встречей Трампа и Зеленского

    В Швеции бывший украинский депутат заработал миллионы гривен на соотечественниках

    Тоннель между Чукоткой и Аляской сравнили с Евротоннелем

    Трамп опубликовал посвященный протестующим ИИ-ролик

    Россиян предупредили об опасных ошибках при подготовке авто к зиме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости