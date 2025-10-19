Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 19 октября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме рассказали о готовности Зеленского уступить России территории

Депутат Чепа: Готовность Зеленского уступить территории зависит от Запада
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ludovic Marin / AP

Позиция украинского президента Владимира Зеленского во многом зависит от мнения лидеров европейских стран. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф потребовал от Зеленского пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по территории ДНР. Он подчеркивал, что в регионе в основном говорят на русском языке.

«Позиция Зеленского во многом зависит от европейских стран. Сразу же после разговора с Трампом Зеленский побежал звонить европейским покровителям, рассказывая им о ходе переговоров. Поэтому я думаю, что Зеленский, может быть, и готов уступить земли, но готовность зависит от Запада, который продолжает пока настаивать и на помощи Украине, и лозунг "борьба до последнего украинца" они со счетов не снимают», — прокомментировал Чепа.

Ранее стало известно, что во время телефонного разговора с Трампом Путин озвучил обязательное условие для прекращения конфликта на Украине. Российский лидер заявил, что Киев должен полностью отказаться от Донецкой области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме рассказали о готовности Зеленского уступить России территории

    В Израиле подтвердили удары по Газе

    Новак высказался о негативном влиянии торговых войн на мировую экономику

    Пьяный полковник ВСУ сбил пенсионерку

    В Госдуме назвали тщеславием популярную у россиян практику

    РЭУ имени Плеханова ответил на слухи об эротическом танце студентов

    Подросток выстрелил себе в ногу ради побега из дома

    Высказано предположение о смене режима Санду после встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Глава МВД Франции раскрыл детали ограбления Лувра

    Экс-глава МИД Австрии назвала уступку России перед встречей Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости