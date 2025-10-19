Дмитриев: Бизнес США интересуется сотрудничеством с РФ в сфере энергетики

Американский бизнес выражает интерес к сотрудничеству с Россией в энергетической сфере. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Есть большой интерес от американских компаний, прямо очень сильный, мощный, в энергетическом секторе и в других секторах», — заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

По словам главы РФПИ, европейские страны пытаются сорвать любой диалог. Любые попытки переговоров подвергаются атакам в европейской прессе.

Ранее Дмитриев предложил соединить Россию и США тоннелем через Берингов пролив. По мнению главы РФПИ, это будет символизировать единство континентов и даст толчок для сотрудничества.