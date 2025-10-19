Экономика
10:07, 19 октября 2025Экономика

Начало рабочего дня в России предложили сдвинуть

Депутат Даванков предложил разрешить сдвигать начало рабочего дня из-за темноты
Нина Ташевская
Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom  

Начало рабочего дня в России предложили сдвигать из-за темноты. С инициативой разрешить регионам менять этот параметр зимой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, пишет ТАСС.

Когда поздно светает и рано темнеет, россияне могут проводить весь световой день на работе или учебе, отметил депутат. «На Дальнем Востоке, на Севере, в Москве и Санкт-Петербурге можно было бы сдвигать на час время [начала рабочего дня], хотя бы просто, чтобы видеть свет дневной. Очень часто идешь на работу, а дети в школу — вышли в ночь, вернулись в ночь», — заявил Даванков.

По словам парламентария, такое решение должен принимать каждый регион и рекомендовать эту меру работодателям. Инициативу выдвинут на обсуждение в текущую сессию Госдумы.

Даванков подчеркнул, что начало рабочего дня зимой успешно сдвигают в других странах. «В Китае время не переводится, но каждый регион устанавливает свое рекомендованное время начала рабочего дня. Там, где это необходимо, спокойно сдвигают время на час», — рассказал вице-спикер.

