03:51, 19 октября 2025

Военная помощь европейских стран Киеву сохратилась более чем вдвое

NZZ: Военная помощь стран Европы Украине ослабла с 3,8 до 1,9 млрд евро в месяц
Александра Синицына
Союзники Киева в европейских странах сократили свою военную поддержку более чем вдвое вопреки заявлениям о предоставлении новых пакетов. По сравнению с объемами помощи в первом полугодии, с июля 2025 года она ослабла на 57 процентов, с 3,8 до 1,9 миллиарда рублей в месяц, выяснили аналитики швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В итоге ежемесячная помощь союзников Украины снизилась на 40 процентов в сравнении с первыми шестью месяцами года. «Лишь немногие государства продолжают оказывать помощь. Остальные скупятся или им больше нечем поделиться», — говорится в материале.

Кроме того, издание обратило внимание, что ряд государств, таких как Франция, Испания и Италия, «более сдержанны по части военных поставок» Киеву. Их договоры о предоставлении Украине вооружений существенно более скромные, чем у стран Северной Европы.

