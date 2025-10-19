Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:35, 19 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предостерегла россиян от вызывающих повышенное газообразование полезных продуктов

Гастроэнтеролог Чистик: Лук и чеснок могут вызвать повышенное газообразование
Наталья Обрядина1

Фото: wirestock / Freepik

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, какие полезные продукты могут вызвать повышенное газообразование, и объяснила, почему некоторые люди реагируют на них сильнее. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

К главным провокаторам метеоризма врач отнесла так называемые FODMAP-продукты: молоко и молочные продукты, лук, чеснок, спаржу, цветную капусту, пшеницу, источники фруктозы (яблоки, груши, манго, черешня). Она объяснила, что сложные углеводы из этих продуктов сложно усваиваются и активно начинают бродить в кишечнике.

«Таким же эффектом обладают сладости и искусственные подсластители, включая мед и жевательные резинки с сорбитом, маннитом, ксилитом», — предостерегла россиян доктор.

Чистик добавила, что сильное газообразование также вызывают бобовые: метеоризм вызывает их ферментация в кишечнике. Кроме того, спровоцировать проблему могут газированные напитки и жирная пища. Более того, за счет замедления перистальтики эти продукты способны вызывать у чувствительных людей не только метеоризм, но и изжогу и отрыжку.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Врач добавила, что одна и та же еда у разных людей вызывает разные реакции. Это связано с активностью пищеварительных ферментов, количеством микробов, участвующих в ферментации в кишечнике, и скоростью поглощения пищи.

«Быстрое глотание, разговоры за столом, питье через трубочку и частое жевание жвачки приводят к заглатыванию воздуха (аэрофагии) и усиливают вздутие. Поэтому важно не только то, что человек ест, но и как именно он это делает», — подчеркнула врач.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Сухарева раскрыла россиянам неочевидную причину тошноты. По ее словам, в подавляющем большинстве случаев тошнота возникает из-за тревожного расстройства и депрессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных

    Российские войска повторили операцию «Поток»

    Израиль предупреждал США о нанесении удара по сектору Газа

    Врач предостерегла россиян от вызывающих повышенное газообразование полезных продуктов

    Трамп остановил выплаты одной стране из-за наркотиков

    Подросток из Сомали расправился с украинским сверстником в европейской стране

    Медведев выиграл первый титул с 2023 года

    В России высказались о сроках освобождения Херсона

    В сборной России по спортивной гимнастике высказали опасения по поводу судейства на ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости