Врач предостерегла россиян от вызывающих повышенное газообразование полезных продуктов

Гастроэнтеролог Чистик: Лук и чеснок могут вызвать повышенное газообразование

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, какие полезные продукты могут вызвать повышенное газообразование, и объяснила, почему некоторые люди реагируют на них сильнее. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

К главным провокаторам метеоризма врач отнесла так называемые FODMAP-продукты: молоко и молочные продукты, лук, чеснок, спаржу, цветную капусту, пшеницу, источники фруктозы (яблоки, груши, манго, черешня). Она объяснила, что сложные углеводы из этих продуктов сложно усваиваются и активно начинают бродить в кишечнике.

«Таким же эффектом обладают сладости и искусственные подсластители, включая мед и жевательные резинки с сорбитом, маннитом, ксилитом», — предостерегла россиян доктор.

Чистик добавила, что сильное газообразование также вызывают бобовые: метеоризм вызывает их ферментация в кишечнике. Кроме того, спровоцировать проблему могут газированные напитки и жирная пища. Более того, за счет замедления перистальтики эти продукты способны вызывать у чувствительных людей не только метеоризм, но и изжогу и отрыжку.

Врач добавила, что одна и та же еда у разных людей вызывает разные реакции. Это связано с активностью пищеварительных ферментов, количеством микробов, участвующих в ферментации в кишечнике, и скоростью поглощения пищи.

«Быстрое глотание, разговоры за столом, питье через трубочку и частое жевание жвачки приводят к заглатыванию воздуха (аэрофагии) и усиливают вздутие. Поэтому важно не только то, что человек ест, но и как именно он это делает», — подчеркнула врач.

