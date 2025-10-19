Спорт
18:25, 19 октября 2025Спорт

Вратарь «Алании» отказался отбивать пенальти в матче Второй лиги

Вратарь «Алании» Давид Бязров отказался отбивать пенальти в матче Второй лиги
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Давид Бязров. Архивное фото

Давид Бязров. Архивное фото. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Вратарь владикавказского футбольного клуба «Алания» Давид Бязров отказался отбивать пенальти в домашнем матче Второй лиги против «Велеса». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом тайме рефери назначил 11-метровый в ворота хозяев. Игроки владикавказцев не согласились с решением, а главный тренер «Алании» Спартак Гогниев хотел увести команду с поля.

Через несколько минут игра возобновилась, а Бязров демонстративно встал к левой от себя штанге и отказался отбивать удар Захара Тарасенко, который поразил ворота и открыл счет. В оставшееся время «Велес» забил еще три безответных мяча.

«Алания» после 14 туров с 14 очками занимает восьмое место в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. «Велес» в этой же группе находится на третьем месте с 23 очками.

