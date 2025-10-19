Бывший СССР
ВСУ использовали британские спутники для управления морскими дронами

РИА Новости: ВСУ используют британские спутники OneWeb для управления БЭК
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Daniyar Sarsenov / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют британские спутники OneWeb для управления безэкипажными катерами (БЭК) в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.

Как рассказал собеседник информационного агентства, подобный БЭК был захвачен российскими военными. Спутниковая система OneWeb используется ВСУ в качестве резервного канала связи вместе со спутниками Starlink. «Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой — американским Starlink», — пояснил источник РИА Новости.

По его словам, в отличие от Starlink, которые находятся на низких орбитах, спутники OneWeb запускаются на среднюю околоземную орбиту и имеют большее покрытие. При этом использовать их сложнее, а терминалы стоят дороже.

Как пишет РИА Новости, в 2022 году Роскосмос прекратил запускать спутники OneWeb на своих ракетах. Это произошло после того, как британская компания отказалась предоставить гарантии неиспользования своей спутниковой группировки против России.

16 октября сообщалось, что Российские войска вступили в бой с украинскими БЭК в Черном море. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении шести морских беспилотников.

