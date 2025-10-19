Зеленский анонсировал встречу с лидерами Европы на следующей неделе

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал встречу с европейскими лидерами на следующей неделе. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Цель встречи — новые вклады в программу PURL, по которой американское оружие для Украины закупается за европейские деньги», — сказано в публикации.

Редакторы канала напомнили, что не так давно Зеленский критиковал страны Европы за торможение взноса средств в эту программу.

Ранее президент Украины обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским удары вглубь России. По словам Зеленского, ВСУ также готовят «определенные шаги на фронте».