Зеленский обсудил с главкомом ВСУ удары вглубь России

Зеленский обсудил с Сырским удары вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским удары вглубь территории России. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Мы также поговорили с главнокомандующим Александром Сырским, в том числе о наших возможностях дальнего радиуса действия», — написал он.

По словам Зеленского, ВСУ готовят «определенные шаги на фронте».

Ранее Зеленский вновь обвинил президента России Владимира Путина в якобы затягивании конфликта и призвал к достижению мира «через силу».