Зеленского высмеяли из-за слов о туннеле из России на Аляску

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нравятся многие идеи, но от его отношения к ним они не становятся хуже. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Журналист высмеял Зеленского из-за его негативной реакции на проект тоннеля из России на Аляску, которую он озвучил в разговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

«Зеленскому не нравится идея тоннеля из России на Аляску. Также Зеленский не любит мир, выборы, аудиты, политическую оппозицию или свободу вероисповедания. Но это не делает их плохими идеями», — заявил Боуз.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что вопрос о тоннеле через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску, оказался унизительным для президента Украины. По его мнению, задав подобный вопрос Зеленскому, Трамп высмеял его и сторонников войны в Европе.

