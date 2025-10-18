Во Франции рассказали об унижении Зеленского на встрече с Трампом

Политик Филиппо: Дональд Трамп унизил Зеленского вопросом про Аляску

Вопрос о тоннеле через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску, оказался унизительным для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По словам политика, глава Белого Дома таким образом высмеивает сторонников войны в Европе и Владимира Зеленского. Он назвал эту сцену «великой».

Ранее портал Axios писал, что во время встречи Трамп ясно дал понять, что сейчас его главным приоритетом является дипломатия, а передача Киеву ракет может подорвать его усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. Один из источников назвал встречу «нелегкой», а другой сообщил, что «это было плохо».