01:32, 20 октября 2025Мир

Аэропорт Мюнхена дважды ограничил работу из-за «подозрительных наблюдений»

AP: Аэропорт Мюхена дважды ограничивал работу из-за сообщений о беспилотниках

Фото: Pixabay

Аэропорт Мюнхена в Германии был временно закрыт в субботу вечером после сообщений о беспилотниках, которые власти не смогли проверить. Об этом сообщает Accociated Press (AP) со ссылкой на федеральную полицию.

По данным правоохранителей и воздушной гавани, о «подозрительных наблюдениях» сообщили несколько человек, включая сотрудников службы безопасности и сотрудников аэропорта.

Аэропорт возобновил работу и в воскресенье воздушное движение осуществлялось в штатном режиме. Три рейса были перенаправлены, один отменен, инцидент не привел к серьезным последствиям или ущербу. Федеральная полиция заявила, что не обнаружила в этом районе никаких беспилотников или подозрительных людей.

Ранее стало известно, что в ночь с 3 на 4 октября аэропорт Мюнхена прекратил работу из-за разведывательных дронов. Также сообщалось, что был обнаружен беспилотник в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Полиция задержала 41-летнего хорвата, который им управлял.

