Умер известный российский журналист

Заслуженный журналист России Михаил Бахарев скончался на 79-м году жизни

Заслуженный журналист России, главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Михаила Алексеевича Бахарева. Это невосполнимая утрата», — написал Аксенов.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Бахарева и назвал его талантливым публицистом, политиком и общественным деятелем. «Невозможно переоценить вклад Михаила Алексеевича в защиту русского языка и русской культуры», — добавил Аксенов. При этом причину смерти он не раскрыл.

Михаил Бахарев родился в 1947 году в Симферополе. В 1969 году он окончил исторический факультет Симферопольского педагогического института. В журналистику пришел в 1970-х годах, работал корреспондентом симферопольской газеты «Ленинец». Затем стал работать в газете «Крымская правда», с 1995 года был ее главным редактором. С 2006 по 2010 годы Бахарев занимал должность заместителя председателя Верховного совета Крыма. В 2018 году был удостоен звания заслуженного журналиста России за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.