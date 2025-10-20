Боец СВО отдал полмиллиона рублей за справку из госпиталя

Участник СВО из Екатеринбурга отдал полмиллиона рублей за справку из госпиталя

Участник СВО из Екатеринбурга отдал полмиллиона рублей за справку из госпиталя. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

Мужчина находился в зоне СВО с 2023 года. В январе 2025 года он подорвался на мине, после чего почти полгода проходил лечение. По словам военнослужащего, после военно-врачебной комиссии его посчитали годным к возвращению в строй. «А я даже обувь надеть не мог. У меня нога была в три раза больше на тот момент, опухшая, отекшая», — пояснил солдат журналистам.

Оказавшийся в сложной ситуации боец обратился к юристу. Тот посоветовал ему госпитализацию, потребовав за свои услуги 750 тысяч рублей. В это время солдату стали звонить из воинской части и угрожать последствиями неявки на службу.

Когда солдату не удалось попасть в госпиталь, он потребовал вернуть уплаченные юристу деньги — 450 тысяч рублей. За прошедшие с тех пор полтора месяца это ему сделать не удалось. Юрист в общении с сотрудниками издания признала и факт обращения к ней, и передачу денег. «Он хотел, чтобы его комиссовали, но у нас ничего не получилось», — сказала она, обвинив в неудаче некоего посредника.

