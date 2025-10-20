Боец СВО отдал полмиллиона рублей за справку из госпиталя

Участник СВО из Екатеринбурга отдал полмиллиона рублей за справку из госпиталя. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».
Мужчина находился в зоне СВО с 2023 года. В январе 2025 года он подорвался на мине, после чего почти полгода проходил лечение. По словам военнослужащего, после военно-врачебной комиссии его посчитали годным к возвращению в строй. «А я даже обувь надеть не мог. У меня нога была в три раза больше на тот момент, опухшая, отекшая», — пояснил солдат журналистам.
Оказавшийся в сложной ситуации боец обратился к юристу. Тот посоветовал ему госпитализацию, потребовав за свои услуги 750 тысяч рублей. В это время солдату стали звонить из воинской части и угрожать последствиями неявки на службу.
Когда солдату не удалось попасть в госпиталь, он потребовал вернуть уплаченные юристу деньги — 450 тысяч рублей. За прошедшие с тех пор полтора месяца это ему сделать не удалось. Юрист в общении с сотрудниками издания признала и факт обращения к ней, и передачу денег. «Он хотел, чтобы его комиссовали, но у нас ничего не получилось», — сказала она, обвинив в неудаче некоего посредника.
Ранее в Петербурге лежавшего в госпитале с ранением бойца СВО обвинили в пьяном заезде на Mercedes. Мужчина выдвинутые против него обвинения не признал, заявив, что заезд по городу в нетрезвом виде устроил другой человек.