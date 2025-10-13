Россия
В России лежавшего в госпитале бойца СВО обвинили в пьяном заезде на Mercedes

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: RoClickMag / Reuters

В Санкт-Петербурге бойца специальной военной операции (СВО), лежавшего в госпитале с ранением, обвинили в пьяном заезде по городу на автомобиле Mercedes. Как стало известно «Фонтанке», россиянин в суде сумел доказать свою невиновность с помощью портретной экспертизы.

По данным издания, военного в августе прошлого года заподозрили в том, что он, находясь за рулем иномарки, не выполнил законное требование о прохождении освидетельствования.

Боец заявил, что в тот момент был на лечении. Он объявил, что не совершал правонарушения, а при просмотре видеозаписей указал, что запечатленный на них человек — это не он. Горожанин подчеркнул, что обладает другой формой лица, иным телосложением, а также имеет отличительные физические признаки: шрам на левой брови и поврежденную фалангу указательного пальца на правой руке, из-за которой палец короче остальных. Также он разъяснил суду, что все подписи в протоколах ему не принадлежат.

Экспертам отдали видеозаписи из материалов дела и записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании суда.

Проведенное исследование дало однозначный результат. Согласно выводам экспертов, человек, управлявший автомобилем, и присутствовавший на судебном заседании мужчина являются разными людьми.

Ранее сообщалось, что во Владимире сыну участника специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в льготном школьном питании из-за отсутствия отца в городе.

