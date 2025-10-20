Интернет и СМИ
Бородина прокомментировала слух о беременности

Телеведущая Ксения Бородина опровергла слух о беременности
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина опровергла слух о том, что она беременна. Эту тему телезвезда прокомментировала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Нет! Я не беременна!» — написала ведущая в сторис. Бородина также попросила подписчиков прекратить обсуждать этот вопрос и заявила, что если она действительно будет ожидать пополнения в семье, то сообщит об этом поклонникам.

Слухи о том, что телезвезда беременна, начали распространяться после того, как аккаунтом Бородиной в Instagram завладели мошенники. Злоумышленники опубликовали от ее имени несколько публикаций, в том числе о том, что ведущая беременна.

О том, что Бородину взломали, сообщалось 15 октября. Мошенники опубликовали в ее аккаунте сторис и пост, в которых говорилось, что блогерша приготовила для поклонников сюрприз.

