Бортпроводник выпил перед рейсом полторы бутылки шампанского и напал на начальника

Арест пьяного бортпроводника American Airlines в аэропорту США попал на видео

Бортпроводник American Airlines напился перед рейсом, напал на начальника и был арестован. Момент задержания сотрудника авиакомпании попал на видео, его опубликовал Youtube-канал Police On Scene, на ролик обратил внимание портал Paddle Your Own Kanoo.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Даллас-Форт-Уэрт в штате Техас, США, еще в 2024 году, однако кадры с полицейской камеры появились в сети только сейчас. На 20-минутном видео полицейские связывают пьяного бортпроводника после того, как он попытался оказать сопротивление при задержании.

По данным издания, член экипажа перед рейсом выпил полторы бутылки шампанского, а затем толкнул одного из своих руководителей. Когда тот забрал его сумку и обнаружил в ней набор миниатюрных бутылок с алкоголем, бортпроводник начал нервничать еще больше.

В итоге правоохранители вывезли связанного мужчину из аэропорта на инвалидной коляске. В полицейской машине он начал пинать дверь, крича: «Мне здесь не место!» За это ему добавили еще одно обвинение.

Ранее бортпроводники другой американской авиакомпании, Delta Air Lines, напились в аэропорту перед международным рейсом и провалили тест на алкоголь. Содержание алкоголя в крови женщины превысило допустимое значение в 7 раз, а мужчины — в 0,02 раза.

