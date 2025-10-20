Культура
13:31, 20 октября 2025

Боярский объявил о завершении карьеры

Актер и певец Михаил Боярский объявил о завершении своей театральной карьеры
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что завершает карьеру в театре. Его слова передает «КП-Петербург».

По информации источника, актер сделал заявление во время встречи с поклонникам в театре имени Ленсовета.

«Я закончил свою драматическую карьеру, много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать, не понимаю. Мне 76 лет в декабре, все, что мог, я совершил», — сообщил Боярский со сцены.

Также исполнитель культовой роли Д'Артаньяна в советской серии фильмов сравнил себя с Алисой Фрейндлих, которая недавно приняла решение больше не выходить на сцену.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский почти восстановился после тяжелой травмы, которую получил в результате падения с высоты, и вернулся к репетициям в театре.

