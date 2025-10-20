Россия
06:20, 20 октября 2025

Число отравившихся едой в российском регионе выросло почти вдвое

Минздрав Бурятии: Число отравившихся в Улан-Удэ выросло с 49 до 89 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Число отравившихся в Улан-Удэ выросло почти вдвое — с 49 до 89 человек. Об этом написала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в Telegram-канале.

«Данные оперативного штаба Минздрава Бурятии и регионального управления Роспотребнадзора по вспышке острой кишечной инфекции и сальмонеллеза: на 10:00 (05:00 мск) сегодня зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, в том числе 49 детей», — уточнила она.

По словам министра, состояние пострадавших остается стабильным. Один человек находится в реанимации с положительной динамикой.

По предварительной информации, все заболевшие ели готовую пищу из сети супермаркетов «Николаевский» — в том числе онигири и шаурму. Изготовила фастфуд компания «Восток». В цеху предприятия нашли нарушения. После перекуса несколько россиян пожаловались на рвоту с кровью.

