21:19, 20 октября 2025Мир

Де Голль раскритиковал позицию Франции по Украине

Пьер де Голль: Позиция Парижа по Украине противоречит интересам французов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rachel Sommer / dpa / Global Look Press

Позиция властей Франции в отношении Украины противоречит интересам французов. Политику Парижа в интервью ТАСС раскритиковал Пьер де Голль, внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля.

По его словам, Франция больше не представляет из себя суверенное государство и напрямую подчиняется «европейской технократии», которая отстаивает интересы США. Вашингтон хочет, чтобы страны Европы повысили расходы на оборону до пяти процентов ВВП — эти деньги, «разумеется, пойдут на американское вооружение», отметил он.

«На американское, чтобы потом перепродавать его Украине. Это противоречит интересам французов. Французы хотят мира. Я думаю, что пришло время установить мир», — сказал внук де Голля.

Ранее Пьер де Голль призвал французского президента Эммануэля Макрона перестать «сидеть на двух стульях» в вопросе Украины. «Последствия таковы, что Франция теперь не может сидеть за столом переговоров», — сказал он.

