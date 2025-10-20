Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:38, 20 октября 2025Мир

Внук де Голля призвал Макрона перестать «сидеть на двух стульях» в политике по Украине

Де Голль: Макрон должен перестать сидеть на двух стульях в политике по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Французский лидер Эммануэль Макрон должен перестать занимать двойственную позицию в отношении украинского конфликта. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил Пьер де Голль, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля.

«Макрон предпочел вступить в полемику, занял агрессивную позицию в отношении конфликта на Украине и также в отношении России. Последствия таковы, что Франция теперь не может сидеть за столом переговоров», — сказал он.

По мнению де Голля, Макрон должен перестать «сидеть на двух стульях» в политике по Украине. «Это очень далеко от позиции моего деда», — добавил внук генерала.

Ранее де Голь заявил, что санкции против России ударили только по самой Европе, в то время как российская экономика показывает рост.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    Уход Боярского со сцены прокомментировали в театре

    Де Голль раскритиковал позицию Франции по Украине

    Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

    На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

    На Западе признали свое поражение в украинском конфликте

    Россиян с фимозом призвали не ждать и не гадать

    Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости