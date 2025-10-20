Внук де Голля призвал Макрона перестать «сидеть на двух стульях» в политике по Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон должен перестать занимать двойственную позицию в отношении украинского конфликта. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил Пьер де Голль, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля.

«Макрон предпочел вступить в полемику, занял агрессивную позицию в отношении конфликта на Украине и также в отношении России. Последствия таковы, что Франция теперь не может сидеть за столом переговоров», — сказал он.

По мнению де Голля, Макрон должен перестать «сидеть на двух стульях» в политике по Украине. «Это очень далеко от позиции моего деда», — добавил внук генерала.

Ранее де Голь заявил, что санкции против России ударили только по самой Европе, в то время как российская экономика показывает рост.