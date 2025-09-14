Пьер де Голль: Антироссийские санкции ударили по самой Европе

Санкции против России ударили только по самой Европе, в то время как российская экономика показывает рост. Так последствия антироссийских рестрикций в интервью РИА Новости оценил Пьер де Голль, внук экс-президента Франции Шарля де Голля.

«Вопреки санкциям, которые только Европе навредили, у вас экономический рост превышал четыре процента в год», — сказал он.

Де Голль также подчеркнул, что инфляция в РФ, по его словам, находится под контролем, а внешняя торговля остается сбалансированной.

Ранее Пьер де Голль объяснил свое желание получить российское гражданство — по его словам, этот шаг является необходимым ради будущего своих детей. «Мы сможем передать им важные для нас ценности. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего на Западе», — сказал он.