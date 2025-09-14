Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:33, 14 сентября 2025Мир

Де Голль оценил последствия санкций против России

Пьер де Голль: Антироссийские санкции ударили по самой Европе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Санкции против России ударили только по самой Европе, в то время как российская экономика показывает рост. Так последствия антироссийских рестрикций в интервью РИА Новости оценил Пьер де Голль, внук экс-президента Франции Шарля де Голля.

«Вопреки санкциям, которые только Европе навредили, у вас экономический рост превышал четыре процента в год», — сказал он.

Де Голль также подчеркнул, что инфляция в РФ, по его словам, находится под контролем, а внешняя торговля остается сбалансированной.

Ранее Пьер де Голль объяснил свое желание получить российское гражданство — по его словам, этот шаг является необходимым ради будущего своих детей. «Мы сможем передать им важные для нас ценности. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего на Западе», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше

    В Польше вандалы срезали крест с украинской церкви

    Губернатор российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

    В России предложили изменить правила присвоения звания «Ветеран труда» в медицине

    Де Голль оценил последствия санкций против России

    Раскрыты подробности внедрения цифрового рубля

    ВСУ ночью попытались атаковать территорию России 80 дронами

    Ребенок в очередной раз попал в базу украинской базы «Миротворец»

    В США раскрыли истинный мотив Трампа в призыве отказаться от нефти из России

    Американский наемник ВСУ вернулся в США и начал сбор денег на лечение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости