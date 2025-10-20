«Дом.РФ» собрался выйти на IPO

Мутко: «Дом.РФ» планирует привлечь на IPO от 15 до 30 млрд рублей

«Дом.РФ» собирается выйти на IPO и привлечь от 15 до 30 миллиардов рублей. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава госкорпорации Виталий Мутко, сообщается на сайте Кремля.

Компания в настоящее время находится на завершающей стадии подготовки к IPO, она планирует вывести на рынок около 10 процентов акций.

Полученные деньги в основном пойдут на проектное финансирование. По словам Мутко, компания планирует профинансировать «около миллиона квадратных метров жилья», чтобы улучшить жилищные условия смогли около 15 тысяч семей. Также планируются инвестиции в развитие инфраструктуры субъектов России — около 50 миллиардов рублей. Кроме того, госкорпорация собирается и дальше развивать социально ответственный бизнес.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что от российских госкомпаний из сфер энергетики, транспорта и финансов ожидается выход на фондовый рынок. Таким образом планируется добиться увеличения капитализации российского рынка до 66 процентов от ВВП, порученного российским президентом Владимиром Путиным.