14:50, 20 октября 2025Экономика

«Дом.РФ» собрался выйти на IPO

Мутко: «Дом.РФ» планирует привлечь на IPO от 15 до 30 млрд рублей
Мария Черкасова

Фото: Bro Crock / Shutterstock / Fotodom

«Дом.РФ» собирается выйти на IPO и привлечь от 15 до 30 миллиардов рублей. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава госкорпорации Виталий Мутко, сообщается на сайте Кремля.

Компания в настоящее время находится на завершающей стадии подготовки к IPO, она планирует вывести на рынок около 10 процентов акций.

Полученные деньги в основном пойдут на проектное финансирование. По словам Мутко, компания планирует профинансировать «около миллиона квадратных метров жилья», чтобы улучшить жилищные условия смогли около 15 тысяч семей. Также планируются инвестиции в развитие инфраструктуры субъектов России — около 50 миллиардов рублей. Кроме того, госкорпорация собирается и дальше развивать социально ответственный бизнес.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что от российских госкомпаний из сфер энергетики, транспорта и финансов ожидается выход на фондовый рынок. Таким образом планируется добиться увеличения капитализации российского рынка до 66 процентов от ВВП, порученного российским президентом Владимиром Путиным.

