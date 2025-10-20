Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

ТАСС: Венгрия и Словакия отказались участвовать в трибунале ЕС против России

Венгрия и Словакия отказались участвовать в инициативе Европейского союза (ЕС) по созданию трибунала против России. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает ТАСС.

«Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», — рассказал он.

Прежде представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила о желании 25 стран ЕС участвовать в «специальном трибунале» против России по Украине. Она не стала называть эти государства, как и те, что отказались от участия.

Каллас также пообещала воспитывать страны Ближнего Востока «кнутом и пряником» за связи с Россией и помощь в обходе санкций.