Экс-помощница Байдена рассказала о получении российского гражданства

Обозреватель RT Рид назвала день получения гражданства РФ новым днем рождения

Обозреватель RT и бывшая помощница предыдущего президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала о получения гражданства России. Ее слова приводит РИА Новости.

Рид назвала день получения гражданства России новым днем рождения.

«Это была огромная честь для меня. Итак, 22 сентября — мой новый день рождения. Я очень счастлива», — подчеркнула она.

Ранее Тара Рид прокомментировала получение российского гражданства. Она назвала переезд в Россию вынужденным решением. Рид призналась, что позже «влюбилась» в страну и решила остаться.