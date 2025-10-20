Экс-помощница Байдена рассказала о получении российского гражданства

Обозреватель RT и бывшая помощница предыдущего президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала о получения гражданства России. Ее слова приводит РИА Новости.
Рид назвала день получения гражданства России новым днем рождения.
«Это была огромная честь для меня. Итак, 22 сентября — мой новый день рождения. Я очень счастлива», — подчеркнула она.
Ранее Тара Рид прокомментировала получение российского гражданства. Она назвала переезд в Россию вынужденным решением. Рид призналась, что позже «влюбилась» в страну и решила остаться.