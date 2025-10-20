Мир
09:37, 20 октября 2025

Фицо предложил европейским социалистам переименоваться в партию гомосексуалистов

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмутился исключением своей партии Smer из Партии европейских социалистов, предложив переименовать европейское объединение в «партию гомосексуалистов» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом он заявил на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Помню, как будучи премьером, я приезжал в брюссельскую фракцию социалистов и рассказывал им, что мы улучшили законы о труде, ввели бесплатные поезда и обеды, повысив при этом минимальную зарплату и пенсии. За всех ответила евродепутат из Нидерландов: "Роберт, нас это совершенно не интересует. Для нас ты станешь настоящим левым только тогда, когда возглавишь гей-парад в Братиславе», — рассказал глава словацкого правительства.

Фицо указал на то, что Партия европейских социалистов полностью отказалась от «своих традиционных левых ценностей», и поэтому ей «нужно переименоваться в Партию гомосексуалистов и разжигателей войны». Он также объяснил, что объединение исключило Smer из-за того, что Словакия внесла поправку в свою конституцию об утверждении только двух полов.

Фицо отметил, что браком является союз между мужчиной и женщиной. Он допустил, что европейские социалисты «были бы не против закрепления брачных уз с кошками».

26 сентября парламент Словакии одобрил закрепление в Конституции страны двух полов — мужского и женского. Фицо положительно отреагировал на новость, подняв палец вверх в качестве поддержки решения.

