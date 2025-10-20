ФСБ планирует получить новые полномочия

ФСБ планирует получить полномочия на регистрацию шпионских устройств и программ

ФСБ планирует получить полномочия на регистрацию и учет шпионских устройств и программ. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Российская спецслужба разработала проект указа президента, который бы закрепил за ней контроль за импортом и экспортом всех специальных технических средств, предназначенных для скрытого получения информации. Пока учет таких устройств разделен между несколькими различными надзорными ведомствами.

Под действие новых норм попадут устройства для прослушки, наблюдения и анализа данных, программные решения и технические разработки.