Силовые структуры
13:29, 20 октября 2025Силовые структуры

ФСБ планирует получить новые полномочия

ФСБ планирует получить полномочия на регистрацию шпионских устройств и программ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

ФСБ планирует получить полномочия на регистрацию и учет шпионских устройств и программ. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Российская спецслужба разработала проект указа президента, который бы закрепил за ней контроль за импортом и экспортом всех специальных технических средств, предназначенных для скрытого получения информации. Пока учет таких устройств разделен между несколькими различными надзорными ведомствами.

Под действие новых норм попадут устройства для прослушки, наблюдения и анализа данных, программные решения и технические разработки.

