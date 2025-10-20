Мир
Глава победившей в Чехии оппозиции ушел в отпуск вместо формирования правительства

Андрей Бабиш

Андрей Бабиш. Фото: Globallookpress.com

В Чехии глава победившего на выборах оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш ушел в отпуск вместо формирования правительства. Об этом сообщает издание Novinky.

«На следующей неделе я уеду в отпуск за свой счет», — цитирует его газета. По ее информации, политик признает, что кабмин будет сформирован только в декабре, хотя изначально он планировать огласить состав через неделю после выборов.

В статье отмечается, что вместо Бабиша на переговоры о формировании правительства Чехии отправятся его заместители Карел Гавличек и Алена Шиллерова. О причинах подобного решения не сообщается.

Ранее Бабиш на пресс-конференции отказал Украине в снарядах и членстве в Европейском союзе (ЕС). По словам политика, Прага не должна заниматься покупкой боеприпасов для Украины, хотя это была инициатива чешского президента Петра Павла, приобретение вооружений должно быть организовано по линии НАТО.

