Высокие продажи iPhone связали с COVID-19

CR: iPhone 17 оказался популярнее iPhone 16 на 14 процентов

Исследователи Counterpoint Research (CR) подтвердили, что продажи iPhone 17 оказались выше продаж iPhone 16. Отчет опубликован на сайте компании.

Специалисты изучили данные о продажах за третий квартал 2025 года на двух важнейших мировых рынках — в США и Китае. Оказалось, что продажи iPhone 17 превысили продажи iPhone 16 на 14 процентов за первые 10 дней с момента выпуска гаджетов. Отчасти успех связывают с началом нового цикла обновления: потребители, которые последний раз приобретали смартфон во время пандемии COVID-19 в 2020 году, столкнулись с необходимостью купить новый девайс.

Значительные успехи демонстрирует базовая модель смартфонов Apple. Продажи iPhone 17 выросли относительно продаж iPhone 16 год назад на 31 процент. Старший аналитик CR Мэнмэн Чжан объяснил это тем, что Apple значительно улучшила свой самый доступный телефон. Модель iPhone 17 получила экран с частотой 120 герц, накопитель на 256 гигабайт и новую камеру.

Ультратонкий iPhone Air, несмотря на низкие продажи, все же оказался более востребованным относительно прошлогоднего iPhone 16 Plus. Модель, которая не пользуется популярностью на большинстве рынков, неожиданно стала бестселлером в Китае.

Ранее источники издания The Elec заявили, что руководители Apple разочаровались в собственном смартфоне iPhone Air. Компания сократила производство аппарата на миллион устройств.